Мир 12 января 2023, 02:52 Власти Сербии назвали неизменным решение не вводить санкции против России Глава МИД Дачич заявил о неизменности отказа Сербии от антироссийских санкций РИА «Новости»

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Сербия по-прежнему не планирует вводить санкции против России. Об этом в преддверии визита в страну советника госдепартамента США Дерека Шолле заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. В эфире телеканала RTV он подчеркнул, что эта позиция сербских властей нисколько не поколебалась.

«Отношения с США на подъеме, но мы не будем менять позицию по Косову и Метохии и санкциям против России. Вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии», — сказал Дачич.

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Ранее стало известно, что НАТО отклонил запрос властей Сербии на введение военных сил в Косово. Представители альянса сослались на резолюцию 1244 Совета безопасности ООН.

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При этом в 2023 году НАТО планирует провести военные учения на территории Косова. В них примут участие более 1300 военных непризнанной республики. Основными задачами учений станут медицинская поддержка, повышение оперативного взаимодействия и проверка возможностей пехоты.