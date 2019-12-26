Власти Саудовской Аравии запретили ранние браки

Сочетаться браком в Саудовской Аравии теперь могут лишь молодые люди в возрасте от 18 лет. Более ранние свадьбы в стране запретили законом. Дискуссии на эту тему велись многие годы.

Об изменениях в законодательстве рассказало саудовское издание Saudi Gazette. Соответствующие документы министр юстиции Валид ас-Самаани уже разослал в суды на местах.

Разрешение на вступление в брак до наступления 18-летия теперь можно будет получить только в судебном порядке. Кроме того, суд установит, не скажется ли ранний брак негативно на самом юном молодожене и его перспективах.

В январе 2019 года в Саудовской Аравии, напомнило РИА «Новости, запретили жениться подросткам младше 15 лет. До этого момента в стране не был законодательно закреплен минимальный возраст вступления в брак. Из-за этого возросла актуальность проблемы выдачи замуж девочек.

В 2017-м представители саудовского парламента Меджлис аш-Шура обратились в министерство юстиции с просьбой запретить жениться на девочках, которые не достигли 15-летия.