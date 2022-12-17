Мир 17 декабря 2022, 16:09 Власти России не вернутся к предыдущим инициативам по гарантиям безопасности ТАСС: правительство РФ не вернется к прошлогодним предложениям по гарантии безопасности РИА «Новости»

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«Концептуального возврата» к инициативам по гарантии безопасности, предложенной НАТО, США и Россией год назад, не произойдет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Мы сами этого делать не будем. Потому что, если делать, то нужно осовременивать позицию. А она не поддается этому», — заявил он.

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Собеседник агентства добавил, что многое зависит от хода российской спецоперации на Украине. Также он предположил, что США и страны Евросоюза не захотят вернуться к предыдущим предложениям. Кроме того, Штаты и ЕС вряд ли откажутся от увеличения помощи ВСУ.

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По словам источника, предложения по гарантиям безопасности в конце 2021-го — начале 2022 года были слабыми и не слишком конкретными. Теперь вести переговоры с США бессмысленно, так как они не пойдут на ограничения для себя или Украины, заключил собеседник.