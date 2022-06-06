Власти РФ подготовят новые меры поддержки IT-технологий к 1 августа

Минпромторг и Минцифры к 1 августа подготовят предложения по оказанию мер дополнительной поддержки отечественных IT-технологий. Об этом на совещании с заместителями сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал ТАСС.

По его словам, необходимы меры поддержки по внедрению российских программно-аппаратных комплексов и информационных технологий.

«Эти предложения Министерству промышленности совместно с Министерством цифрового развития следует подготовить к 1 августа», — заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее внедрить отечественные технологии защиты информации, поскольку с 2025 года использование зарубежного софта будет запрещено.

Также российский лидер сообщал, что после начала специальной операции РФ на Украине число кибератак на российскую IT-инфраструктуру существенно увеличилось.