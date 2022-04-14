Власти призвали жителей Германии отказаться от мяса в рационе из-за кризиса

Власти Германии на фоне новостей о грядущем дефиците мотивируют немцев есть меньше мяса. Статс-секретарь при Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен призвал сократить его в рационе хотя бы на 30%, сообщил ТАСС.

Он считает, что даже частичный отказ европейцев от мяса поможет смягчить глобальный продовольственный кризис. Это освободит часть пахотных земель в странах-импортерах животной продукции. Эти угодья сейчас используются для выращивания зерна на корм для скота.

«Если бы мы потребляли в Германии примерно на 30% меньше свинины, то это освободило бы около миллиона гектаров пахотных земель», — заявил Аннен.

Заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг также предупредил немцев о возможной нехватке мясной продукции. Дефицит может возникнуть уже в ближайшие месяцы.