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    14 апреля 2022, 09:08

    Власти призвали жителей Германии отказаться от мяса в рационе из-за кризиса

    Нильс Аннен призвал немцев есть меньше мяса во имя борьбы с продовольственным кризисом

    Екатерина Виславская

    Власти Германии на фоне новостей о грядущем дефиците мотивируют немцев есть меньше мяса. Статс-секретарь при Министерстве по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен призвал сократить его в рационе хотя бы на 30%, сообщил ТАСС.

    Власти призвали жителей Германии отказаться от мяса в рационе из-за кризиса

    Он считает, что даже частичный отказ европейцев от мяса поможет смягчить глобальный продовольственный кризис. Это освободит часть пахотных земель в странах-импортерах животной продукции. Эти угодья сейчас используются для выращивания зерна на корм для скота.

    «Если бы мы потребляли в Германии примерно на 30% меньше свинины, то это освободило бы около миллиона гектаров пахотных земель», — заявил Аннен.

    Заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг также предупредил немцев о возможной нехватке мясной продукции. Дефицит может возникнуть уже в ближайшие месяцы.