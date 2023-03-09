Мир 09 марта 2023, 15:32 Власти Приднестровья заявили о проработке ответа на случай нападения Украины МИД Приднестровья сообщил о проработке планов на случай агрессии со стороны Украины

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Власти Приднестровья прорабатывают варианты ответа в случае агрессии со стороны ВСУ, заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев. В эфире телеканала «Россия 24» он добавил, что ведомства рассматривают различные планы на случай потенциального нападения.

«Конечно, мы прорабатываем любые варианты, соответственно, имеются разного рода планы в зависимости от сценариев, — уточнил министр иностранных дел ПМР.

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Днем 9 марта стало известно о предотвращении теракта в Приднестровье. В пресс-службе министерства государственной безопасности республики отметили, что преступление готовили по указанию Службы безопасности Украины. Силовики уже задержали подозреваемых, они дают признательные показания.

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Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев добавил, что покушение готовили и на президента республики Вадима Красносельского. Несмотря на это, глава государства находится на рабочем месте и продолжает исполнять обязанности, сообщили «Известия».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил, что страна вмешается в ситуацию вокруг Приднестровья. По его словам, это может случиться при поступлении запроса от президента Молдавии Майи Санду.