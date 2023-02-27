Мир 27 февраля 2023, 11:52 Власти Приднестровья призвали жителей не поддаваться панике Президент Красносельский назвал обстановку в Приднестровье напряженной, но безопасной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстановка на границе с Украиной напряженная, но не критическая. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на совещании призвал жителей сохранять спокойствие и пообещал предупредить в случае реальной опасности. Его процитировал Telegram-канал ТСВ.

«Важно не поддаваться паническим настроениям», — заявил глава ПМР.

Реклама

Вадим Красносельский назвал обстановку по периметру Приднестровья напряженной, но посоветовал жителям соблюдать спокойствие — в случае реальной угрозы их оперативно предупредят.

Реклама

Минобороны России 24 февраля предупредило о готовящемся вторжении Вооруженных сил Украины в Приднестровье в ответ на якобы имевшее место наступление российских войск с его территории. У границы заметили скопление артиллерии, военных и техники, необычную активность беспилотников. Министерство предупредило, что провокация угрожает российскому миротворческому контингенту, поэтому на нее «адекватно отреагируют».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что ВСУ перебросили к границе с Приднестровьем инженерно-саперный батальон 28-й бригады. МИД Молдавии назвал опасения российских военных необоснованными и провокационными, а президент Белоруссии Александр Лукашенко не поверил, что киевский режим решится развязать второй фронт.