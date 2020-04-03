Власти Праги уберут памятник маршалу Коневу
МИД РФ неоднократно обращался к мэрии Праги с просьбой расследовать надругательства над памятником советского маршала Ивана Конева и наказать вандалов. Власти столицы Чехии решили демонтировать монумент. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на местное издание.
Вместо того, чтобы привести в порядок памятник Коневу, власти Праги приняли решение «изъять» его. Несмотря на то, что вокруг него есть видеонаблюдение, и найти вандалов было бы не сложно.
«Да, статуя будет двигаться. Мы выполняем постановление местного совета от 12 сентября прошлого года», — сообщили в мэрии.
Напомним, вандалы неоднократно портили памятник. Они писали на нем краской: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!».