Власти Праги уберут памятник маршалу Коневу

Вместо того, чтобы привести в порядок памятник Коневу, власти Праги приняли решение «изъять» его. Несмотря на то, что вокруг него есть видеонаблюдение, и найти вандалов было бы не сложно.

«Да, статуя будет двигаться. Мы выполняем постановление местного совета от 12 сентября прошлого года», — сообщили в мэрии.

Напомним, вандалы неоднократно портили памятник. Они писали на нем краской: «Нет кровавому маршалу! Не забудем!».