Власти Праги покусились на землю посольства РФ

Городской совет Праги потребовал вернуть часть территории парка «Стромовка», которую сейчас занимает посольство России в Чехии. Об этом староста района Прага-7 Ян Чижински написал у себя в Twitter.

Пражские власти призвали правительство Чехии рассмотреть приведение площади российского посольства в состояние, предшествовавшее «вторжению» войск Варшавского договора.

«Спустя 53 года оккупация части „Стромовки“ должна закончиться», — привел RT слова Чижински.

Площадь посольства РФ, которую потребовали освободить власти Праги, занимает полгектара. До 1968 года эта территория входила в состав городского парка «Стромовка». Пражская администрация намерена высадить на этом месте деревья и разбить цветочные клумбы, чтобы все было как раньше, пока на этом месте не развернули лагерь одной из воинских частей СССР.

Отношения между Россией и Чехией обострились после объявления о высылке 18 сотрудников посольства РФ из-за якобы причастности спецслужб к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году. Москва отвергла обвинения и объявила о зеркальной высылке 20 чешских дипломатов.

Политологи в беседе с «360» ранее назвали четыре причины, по которым Чехия спровоцировала дипломатический кризис в отношениях с РФ.