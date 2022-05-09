Власти Праги лишили Конева звания почетного гражданина столицы Чехии

Мэр Праги Зденек Гржиб инициировал исключение маршала СССР Ивана Конева из числа почетных жителей столицы Чехии. Об этом сообщило агентство СТК.

По словам градоначальника, власти выяснили, что Конев не был «честным человеком».

«Конев занимал твердые идеологические позиции, такие как решение Никиты Хрущева критиковать преступления Сталина и осуждать культ его личности. В ответ на усилия по демократизации он также намеревался осуществить военное вмешательство в Польше в октябре 1956 года», — говорится в документе, опубликованном мэрией Праги.

По данным агентства, Конев оказался лишен звания почетного горожанина из-за участия в подавлении восстания в Венгрии в 1961–1962 годах, повлекшем появление Берлинской стены.

Вопрос о лишении гражданства еще предстоит обсудить членам городского совета, за которыми будет решающее слово.

Лишение гражданства подверг критике председатель оппозиционной партии YES Ондржей Прокоп, который назвал это истерической попыткой переписать историю.