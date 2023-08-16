Мир 16 августа 2023, 07:25 Власти потребовали от Трампа прийти в тюрьму штата Джорджия для ареста Шериф округа Фултон потребовал от Трампа прийти в тюрьму Джорджии для ареста Фото: Gage Skidmore/flickr/CC BY-SA 2.0

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Бывший американский президент Дональд Трамп и другие фигуранты дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут явиться добровольно в тюрьму округа Фултон до 25 августа. Там их фольмально арестуют. Об этом заявила офиса шерифа этого округа Фэнни Уиллис, сообщил телеканал CNN.

«На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит [тюрьма округа Фултон]», — сказали представители шерифа.

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Обвиняемые после приезда в тюрьму пройдут формальную процедуру взятия под стражу — их сфотографируют, обыщут, возьмут отпечатки пальцев. Канал отметил, что обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения после добровольного ареста.

Ранее Уиллис заявила, что экс-главе Белого дома и другим обвиняемым нужно сдаться властям не позже 25 августа, после это они предстанут перед судом. Фактическое рассмотрение дела должно пройти в течение полугода.

Большое жюри присяжных в штате Джорджия в начале недели выдвинуло против бывшего президента, его помощников, адвокатов, сотрудников избирательного штаба, а также местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году.