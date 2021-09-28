Власти посоветовали украинцам покупать тюрьмы вместо жилья

Жителям Украины стоит призадуматься над вопросом покупки тюрем вместо обычного жилья, которое постоянно дорожает. Очередной аукцион по продаже недвижимого имущества исправительных учреждений пройдет этой осенью. Об этом заявил глава Минюста Украины Денис Малюська в Facebook.

«Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены — тактика так себе. Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы! <…> Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит просмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас», — написал министр.

Малюська добавил, что Минюст уже передал Фонду государственного имущества Украины три тюрьмы. С молотка уйдут колония в Ковеле, Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний и Николаевская исправительная колония. Цены варьируются от 42 до восьми миллионов гривен. Состояние учреждения в Ковеле министр оценил как «заезжай и живи».

В июне Малюська рассказал, что львовскую исправительную колонию № 48 продали на аукционе за 377,5 миллиона гривен. Деньги, вырученные от продажи тюрем, пополнят бюджет страны. Их пустят на модернизацию Украины.