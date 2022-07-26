Власти Португалии признались, что им невыгодно регулировать газовый кризис в ЕС

Участие в разрешении европейского газового кризиса нанесет ущерб энергосистеме Португалии. Такое мнение высказал министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру. Его слова процитировал ТАСС.

Он рассказал об этом по прибытии на встречу министров энергетики ЕС.

«Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая, таким образом, кризис электроэнергии у себя», — сказал Кордейру.

Также министр сообщил, что Португалия уже сократила производство гидроэлектроэнергии. Он связал это с погодными условиями. Кордейру отметил, что его стране все же необходим газ. Его намерены использовать как гарантию безопасности Португалии в сфере электроэнергии.

Решить проблему с потреблением голубого топлива главы Евросоюза предложили всеобщим сокращением потребления газа. Ранее против участия в совместном урегулировании этого кризиса на территории ЕС уже отказались Испания и Греция. Об этом сообщил RT.