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    26 июля 2022, 13:02

    Власти Португалии признались, что им невыгодно регулировать газовый кризис в ЕС

    Власти Португалии отказались от решения регулировать газовый кризис в ЕС в ущерб своей стране

    Александр Иванов

    Участие в разрешении европейского газового кризиса нанесет ущерб энергосистеме Португалии. Такое мнение высказал министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру. Его слова процитировал ТАСС.

    Власти Португалии признались, что им невыгодно регулировать газовый кризис в ЕС

    Он рассказал об этом по прибытии на встречу министров энергетики ЕС.

    «Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая, таким образом, кризис электроэнергии у себя», — сказал Кордейру.

    Также министр сообщил, что Португалия уже сократила производство гидроэлектроэнергии. Он связал это с погодными условиями. Кордейру отметил, что его стране все же необходим газ. Его намерены использовать как гарантию безопасности Португалии в сфере электроэнергии.

    Решить проблему с потреблением голубого топлива главы Евросоюза предложили всеобщим сокращением потребления газа. Ранее против участия в совместном урегулировании этого кризиса на территории ЕС уже отказались Испания и Греция. Об этом сообщил RT.