Власти Португалии не согласились с требованием ЕС сократить потребление энергоресурсов | 360°

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Власти Португалии не согласились с требованием ЕС сократить потребление энергоресурсов

В Португалии не согласились с идеей ЕС по обязательной экономии электричества

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Евросоюз не должен обязывать своих членов сократить потребление электричества, такое решение должно приниматься странами самостоятельно, считает министр окружающей среды Португалии Дуарте Кордейру. Его слова передал телеканал CNN Portugal.

«Что касается мер по сокращению потребления электричества, учитывая, что их польза пока не очевидна, мы призываем придать им статус добровольных и позволить странам самостоятельно вводить их в исполнение», — прокомментировал португальский чиновник инициативу ЕС.

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Накануне состоялась экстренная встреча министров энергетики стран Евросоюза. Еврокомиссия предложила на 10% сократить расход электричества.

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Однако такие меры могут больно ударить по промышленным предприятиям. Эксперты полагают, что многие компании не смогут восстановиться после энергетического кризиса.

В непростом положении оказалась Германия — один из локомотивов Европы. По подсчетам специалистов, если Россия прекратит поставки газа, ФРГ сможет продержаться на своих запасах всего 2,5 месяца.

Газ

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