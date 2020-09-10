Власти Портленда запретили использовать систему распознавания лиц

В Портленде запрет также будет распространяться еще и на бизнес-отрасль, включая магазины, рестораны и отели. Эти учреждения должны будут отказаться от систем распознавания лиц с 1 января 2021 года.

Правозащитники также поддержали данную идею, так как системы часто давали сбои при распознавании лиц афроамериканцев. Также он подчеркнули, что отказ является шагом для соблюдения прав граждан США.