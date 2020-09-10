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    10 сентября 2020, 13:15

    Власти Портленда запретили использовать систему распознавания лиц

    Анастасия Кременчугская

    Технологии, позволяющие распознавать лица, запрещены властями города Портленд (штат Орегон). Речь идет о всех департаментах, включая полицию. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные телеканал.

    В Портленде запрет также будет распространяться еще и на бизнес-отрасль, включая магазины, рестораны и отели. Эти учреждения должны будут отказаться от систем распознавания лиц с 1 января 2021 года.

    Правозащитники также поддержали данную идею, так как системы часто давали сбои при распознавании лиц афроамериканцев. Также он подчеркнули, что отказ является шагом для соблюдения прав граждан США.

    Новости SMI.FM