Мир 31 марта 2023, 09:29 Власти пообещали не применять силу к монахам при выселении из Киево-Печерской лавры СНБО Украины: монахи должны уйти из Киево-Печерской лавры, силу к ним не применят РИА «Новости»

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Секретарь совета национальности безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «1+1», что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в любом случае должны покинуть Киево-Печерскую лавру. При этом он пообещал не применять по отношению к ним силу.

«Я неоднократно говорил, что мы этого (применять силу — прим. ред.) делать не будем. Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны…» — сказал он.

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По его словам, решение будет выполнено согласно закону. Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры вновь накалилась после того, как Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Монахи в связи с этим должны были покинуть комплекс 29 марта. Однако они отказались делать этого до решения суда, хотя тот отклонил их иск.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что УПЦ не намерена идти на компромисс и что священнослужители будут стоять до конца. Накануне стало известно, что правительство страны признало недействительным решение от 2013 года передать Киево-Печерскую лавру в пользование Украинской православной церкви.