30 марта 2024, 10:41
Власти Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Полтавской ОВА Пронин заявил о повреждении объекта инфраструктуры
После взрывов в ночь на субботу повреждения на объекте инфраструктуры зафиксировали в Полтавской области. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель местной военной администрации Филипп Пронин.
«В Полтавской области ночь прошла неспокойно. Нашу область в очередной раз атаковали, есть несколько попаданий в инфраструктурный объект в Полтавском районе», — написал он.
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Характер повреждений и тип инфраструктурного объекта Пронин не уточнил.
Ранее в субботу о повреждении некоторых инфраструктурых объектов сообщали власти подконтрольной киевскому режиму Запорожской области. Глава местной ОВА Иван Федоров заявлял, что в течение суток зафиксировали свыше 440 ударов в девяти населенных пунктах.
ВС России с осени 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и инфраструктуры на территории Украины.
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