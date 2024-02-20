Мир 20 февраля 2024, 09:43 Власти Полтавской области подтвердили повреждение объекта после взрывов Глава Полтавской ОВА Пронин: в Кременчугском районе загорелся объект

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Пожар произошел на одном из объектов в Кременчугском районе Полтавской области. Об этом заявил глава ОВА Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

Огонь вспыхнул после серии взрывов в регионе, объект из-за пожара получил повреждения.

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«В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару», — указал Пронин.

Он добавил, что для тушения пожара задействовали 85 огнеборцев и 18 единиц техники.

Утром 20 февраля сирены воздушной тревоги раздались в Киеве, а также в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской и Сумской областях Украины. Особый режим ввели в 06:48.

Ранее украинские военные ударили из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Боевики выпустили по городу 20 ракет. Тип системы, из которой ВСУ обстреляли Донецк, в СЦКК не назвали.