20 февраля 2024, 09:43
Власти Полтавской области подтвердили повреждение объекта после взрывов
Глава Полтавской ОВА Пронин: в Кременчугском районе загорелся объект
Пожар произошел на одном из объектов в Кременчугском районе Полтавской области. Об этом заявил глава ОВА Филипп Пронин в своем Telegram-канале.
Огонь вспыхнул после серии взрывов в регионе, объект из-за пожара получил повреждения.
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«В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару», — указал Пронин.
Он добавил, что для тушения пожара задействовали 85 огнеборцев и 18 единиц техники.
Утром 20 февраля сирены воздушной тревоги раздались в Киеве, а также в Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской и Сумской областях Украины. Особый режим ввели в 06:48.
Ранее украинские военные ударили из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Боевики выпустили по городу 20 ракет. Тип системы, из которой ВСУ обстреляли Донецк, в СЦКК не назвали.
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