Власти Польши сообщили о планах построить забор на границе с Россией

Польша собирается построить заграждение на своей границе с Россией. Такое заявление сделал заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич.

«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем», — сказал он в эфире радиостанции ZET.

Польско-российская граница находится в Калининградской области, протяженность сухопутного участка — 203,3 километра.

В январе этого года польские власти начали строительство заграждения на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Длина забора составит 186 километров, а высота — пять метров.

Данный проект обойдется Польше в 1,6 миллиарда злотых — это около 400 миллионов долларов. На конструкцию также поставят датчики движения и камеры ночного видения. Строительство планируют завершить в июне 2022 года. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала материалы в СМИ о якобы готовящейся отправке в Польшу трех тысяч американских военных.