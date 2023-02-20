Мир 20 февраля 2023, 19:15 Власти Польши закрыли последний КПП для грузовиков на границе с Белоруссией Польша решила закрыть последний грузовой КПП на границе с Белоруссией Wolfgang Hasselmann / Unsplash

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский распорядился об остановке движения белорусских грузовиков через КПП «Кукурыки-Козловичи», сообщила пресс-служба ведомства. Решение приняли после решения Белоруссии приостановить въезд на территорию страны для польских грузовых автомобилей.

«Приостановка движения будет действовать с 19:00 21 февраля 2023 года, пока белорусские власти не снимут ограничения с польских перевозчиков», — уточнили в МВД Польши.

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В министерстве добавили, что водители белорусских грузовиков смогут вернуться на родину через территорию Литвы и Латвии. По информации Госпогранкомитета Белоруссии, суточная пропускная способность КПП составляет 1200 автомобилей в одном направлении.

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Ранее белорусское правительство анонсировало ограничение на въезд в страну грузовиков из Польши. Документ подписал премьер-министр Роман Головченко.

В Госпогранкомитете Белоруссии высказались о ситуации на границе с Украиной. Страну обвинили в создании провокаций и скоплении вооруженных людей без опознавательных знаков.