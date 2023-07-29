Мир 29 июля 2023, 19:06 Власти Польши заявили о переброске сотни вагнеровцев к границе со страной Премьер Моравецкий: более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» перебросили к границе с Польшей РИА «Новости»

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Более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Гливице. Его процитировал RMF24.

«У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувальского перешейка под Гродно. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — считает Моравецкий.

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По его словам, Польша уже два года «имеет дело с перманентными нападениями на границу»: только в этом году иммигранты пытались нелегально пересечь ее более 16 тысяч раз. Сейчас ситуация стала еще опаснее, уверен премьер. Он предположил, что вагнеровцы будут «маскироваться под белорусских пограничников» и попытаются проникнуть в Польшу и дестабилизировать ее.

Сувалкский коридор (перешеек) — отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией.

Ранее Польша, Латвия и Литва не исключали, что закроют границы с Белоруссией в случае инцидентов с участием бойцов «Вагнера». Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьски пообещал «адекватный ответ» на провокации в районе границы.