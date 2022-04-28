Власти Польши заявили, что не хотят устанавливать контроль над Западной Украиной

Польские власти, которые анонсировали масштабные военные учения в мае, отрицают сообщения о том, что Варшава планирует установить контроль над западной Украиной. Об этом в Twitter-аккаунте написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

По его словам, целью распространения такой информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины.

Служба внешней разведки России сообщила о планах Польши установить контроль над Западом Украины. На эту территорию могут ввести польские войска якобы с целью «защиты от агрессии России». Этот план высшее политическое и военное руководство Польши обсуждают совместно с США. Часть украинских территорий в разные годы входили в состав Польши. Специалисты не исключили появление нового участка границы между Украиной и Польшей.

Официальных территориальных претензий со стороны Польши к Украине нет. Однако, как отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, а также профессор Николай Межевич, раньше притязания к Украине были серьезные — это описано в украинских учебниках истории.