Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией | 360°

Мир 09 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией Rzeczpospolita: Польша захотела вернуть 368 гектаров территории Чехии РИА «Новости»

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Власти Польши могут предъявить территориальные претензии Чехии. Об этом сообщили сообщила газета Rzeczpospolita.

«368,44 гектара — именно столько Прага должна вернуть Варшаве», — сообщили авторы издания.

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По их данным, речь идет о давнем споре между странами. Таким образом Польша сможет компенсировать невыгодный для себя раздел польско-чехословацкой границы, который произошел в 1950-х годах.

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Начиная с 1992 года, вопрос разграничения территории находился в ведении совместной польско-чешской пограничной комиссии. Правительство Чехии в 2005 году предложило финансовую компенсацию за эту территорию. Однако власти Польши ответили отказом.

Ранее Польша заявила, что потребует у Германии 1,3 триллиона долларов репараций за ущерб от Второй мировой войны. По словам главы правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, ФРГ в состоянии выплатить такую сумму.

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