Власти Польши рассказали, когда Украина станет кандидатом в ЕС

Украина могла бы стать кандидатом на вступление в Евросоюз завтра или послезавтра. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Кандидатом на вступление в ЕС она могла бы стать завтра, послезавтра, на следующей неделе», — приводит его слова РИА «Новости».

Дипломат отметил, что это вопрос политического решения. Пшидач добавил, что как минимум 10 стран ЕС выступили за скорейшее предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее заявку на вступление в ЕС подал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подписал документ после начала российской военной операции на Украине.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины 1 марта заявила, что Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз, после чего была начата специальная процедура вступления. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Украине для вступления в Евросоюз требуется провести большой объем реформ. По ее мнению, это невозможно сделать за несколько месяцев.