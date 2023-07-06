Мир 06 июля 2023, 19:43 Власти Польши проигнорировали запрос дипломатов о допуске к арестованному россиянину Посольство России в Варшаве заявило о недопуске дипломатов к арестованному хоккеисту Unsplash

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Прокуратура и Министерство иностранных дел Польши оставили без ответа обращение посольства России в Варшаве об информации и допуске к задержанному в стране хоккеисту Максиму Сергееву. Известно только о том, что россиянина заподозрили в шпионаже. Об этом в беседе с ТАСС заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Он подчеркнул, что по состоянию на четверг, 6 июля, никакой реакции со стороны МИД Польши не поступило.

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«Сотрудники органов прокуратуры комментировать данную ситуацию по телефону отказываются, ссылаясь на якобы отсутствие у них соответствующих указаний», — заявил Ордаш.

Дипломат добавил, что власти страны допустили грубое нарушение консульской Конвенции 1992 года, которая предусматривает, что посольство должно получить информацию о задержанном россиянине в течение трех дней.

«Очередное свидетельство того, что в Польше зачастую не считают необходимым соблюдать свои международно-правовые обязательства, когда речь заходит о России», — подытожил Ордаш.

О задержании россиянина министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил 30 июня. Он пояснил, что речь идет о хоккеисте из клуба Первой лиги, но спортивной деятельностью задержанный прикрывал сбор критически важной инфраструктуры Польши в ряде областей в интересах иностранной разведки. Министр добавил, что это уже 14-й задержанный участник крупной шпионской сети, выявленной в стране.

Прокуратура Польши предъявила россиянину обвинения в работе на иностранные спецслужбы и участии в преступной группировке. Суд отправил задержанного в следственный изолятор на три месяца.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в деле россиянина должны разобраться дипломаты. При этом он подчеркнул, что работу посольства серьезно осложнила русофобская позиция властей Польши.