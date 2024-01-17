Мир 17 января 2024, 07:23 Власти Польши приказали заводам многократно нарастить выпуск вооружений RP: из-за риска эскалации конфликта на Украине Польша нарастила выпуск оружия РИА «Новости»

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Военно-промышленный комплекс Польши модернизировали и поставили задачу в короткие сроки нарастить производство вооружений. Это связано с риском эскалации конфликта на соседней Украине, заявил обозреватель Rzeczpospolita Збигнев Лентович.

«Польские заводы идут на войну. Производство идет полным ходом. Беспрецедентные инвестиции в оружейную промышленность увеличиваются», — сказал он.

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В качестве примера журналист привел Радомский оружейный завод, который обязали утроить производство. За два года предприятию предстоит нарастить объемы до 100 тысяч винтовок ежегодно. Для этого вместо старых станков поставили обрабатывающие центры с числовым программным управлением и согласовали строительство дополнительных цехов.

Производственные мощности увеличат даже те предприятия, которые прошли модернизацию совсем недавно. Збигнев Лентович заявил, что их возможности перестали отвечать нынешним потребностям. Наращивание производства он связал с опасениями в том, что конфликт на Украине обострится.

Оборонный завод Huta Stalowa Wola, известный производством тяжелой артиллерии, дальнобойных самоходных гаубиц Krab и автоматических минометов Rak, к началу 2022 года завершил переоснащение на несколько десятков миллионов злотых. Теперь этого оказалось недостаточно, потому что план выпуска удвоили. В расширение вложат еще сотни миллионов злотых.

Министр обороны Мариуш Блащак объявил, что Польша создаст самую сильную армию в Европе. Личный состав вооруженных сил доведут до 300 тысяч человек.