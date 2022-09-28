Власти Польши пригрозили России в случае применения ядерного оружия на Украине | 360°

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Власти Польши пригрозили России в случае применения ядерного оружия на Украине

Глава МИД Польши Рау: НАТО даст разрушительный ответ, если Россия применит ядерное оружия

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Страны НАТО оперативно отреагируют и нанесут разрушительный удар по России, если она применит ядерное оружие на территории Украины. Об этом NBC News сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Владимир Путин, насколько нам известно, не планирует нападать на НАТО, а может ударить тактическим ядерным оружием по Украине. В этом случае обычный ответ альянса должен стать разрушительным», — заявил он.

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Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о праве применения ядерного оружия, если возникнет угроза государственности самой страны.

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При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что у США нет информации о вероятной подготовки России к запуска ядерных боеголовок.

Также заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов напоминал, что в ядерной войне не может быть победителей.

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