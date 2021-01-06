Власти Польши оштрафуют медицинский университет за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Власти Польши оштрафуют Варшавский медицинский университет минимум на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) за внеочередную вакцинацию от COVID-19 знаменитостей и политиков.

По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, данных людей намеренно «неверно заявили», записав как врачей, которые в первую очередь получают прививку от коронавируса, пишет издание «Политика сегодня».

Эти нарушения, как уточнила радиостанция «Говорит Москва», были обнаружены во время проверки. Польский министр здравоохранения подчеркнул, что указанное наказание — минимальное, его объем может измениться за счет сокращения финансирования.

Скандал из-за вакцинации произошел в Польше в первых числах января. Выяснилось, что в числе прочих прививки получили евродепутат Лешек Миллер и актриса Кристина Янда. Процедуру они объяснили тем, что якобы получили лишние дозы вакцины, которые могли бы испортиться.

В Польше вакцинация стартовала 27 декабря. В первую очередь ее получат сотрудники сферы здравоохранения. Следом за ними вакцинацию пройдут учителя, полицейские, пенсионеры и другие члены группы риска. Все желающие смогут записаться на прививку с 15 января. Вакцинация проводится на бесплатной и добровольной основе, привившимся выдадут справку и электронный код-подтверждение процедуры. Эти документы дадут возможность не соблюдать ряд ограничений.

В ряде стран уже запущена вакцинация от COVID-19. В России масштабная вакцинация началась во всех регионах еще до Нового года. Прививочные пункты продолжают работать и во время праздничных каникул, чтобы не останавливался процесс.