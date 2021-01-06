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    06 января 2021, 02:55

    Власти Польши оштрафуют медицинский университет за вакцинацию знаменитостей вне очереди

    Валерия Шафирко

    Власти Польши оштрафуют Варшавский медицинский университет минимум на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) за внеочередную вакцинацию от COVID-19 знаменитостей и политиков.

    По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, данных людей намеренно «неверно заявили», записав как врачей, которые в первую очередь получают прививку от коронавируса, пишет издание «Политика сегодня».

    Эти нарушения, как уточнила радиостанция «Говорит Москва», были обнаружены во время проверки. Польский министр здравоохранения подчеркнул, что указанное наказание — минимальное, его объем может измениться за счет сокращения финансирования.

    Скандал из-за вакцинации произошел в Польше в первых числах января. Выяснилось, что в числе прочих прививки получили евродепутат Лешек Миллер и актриса Кристина Янда. Процедуру они объяснили тем, что якобы получили лишние дозы вакцины, которые могли бы испортиться.

    В Польше вакцинация стартовала 27 декабря. В первую очередь ее получат сотрудники сферы здравоохранения. Следом за ними вакцинацию пройдут учителя, полицейские, пенсионеры и другие члены группы риска. Все желающие смогут записаться на прививку с 15 января. Вакцинация проводится на бесплатной и добровольной основе, привившимся выдадут справку и электронный код-подтверждение процедуры. Эти документы дадут возможность не соблюдать ряд ограничений.

    В ряде стран уже запущена вакцинация от COVID-19. В России масштабная вакцинация началась во всех регионах еще до Нового года. Прививочные пункты продолжают работать и во время праздничных каникул, чтобы не останавливался процесс.