Мир 27 февраля 2024, 10:43 Власти Польши оправдались за блокаду на границе с Украиной Президент Польши Дуда оправдал блокаду украинской границы Karol Serewis / Global Look Press

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Президент Польши Анджей Дуда назвал блокаду на украинской границе «законным протестом». Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава Польши признался, что сожалеет об образовавшейся блокаде на границе с Украиной. Однако он отметил, что не осуждает участников акции. Дуда назвал ситуацию «законным протестом», к которому нужно отнестись с пониманием.

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Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил, что обеспокоен вытеснением польской агропродукции украинской на рынке в Германии. Он призвал демонстрантов заблокировать также границу с ФРГ, чтобы немецкие власти запретили соседней республике экспорт.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов усмотрел в этих протестах политические причины. Он подчеркнул, что в Евросоюзе сложилось сильное сельскохозяйственное лобби.

«Мир циничен и прагматичен», — подчеркнул Данилов.

Накануне польские фермеры перекрыли тракторами проезд по трассе на границе с Германией. Блокада длилась 13 часов. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский призвал Украину искать другие пути экспорта для своего зерна.