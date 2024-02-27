27 февраля 2024, 10:43
Власти Польши оправдались за блокаду на границе с Украиной
Президент Польши Дуда оправдал блокаду украинской границы
Президент Польши Анджей Дуда назвал блокаду на украинской границе «законным протестом». Об этом сообщило РИА «Новости».
Глава Польши признался, что сожалеет об образовавшейся блокаде на границе с Украиной. Однако он отметил, что не осуждает участников акции. Дуда назвал ситуацию «законным протестом», к которому нужно отнестись с пониманием.
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Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил, что обеспокоен вытеснением польской агропродукции украинской на рынке в Германии. Он призвал демонстрантов заблокировать также границу с ФРГ, чтобы немецкие власти запретили соседней республике экспорт.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов усмотрел в этих протестах политические причины. Он подчеркнул, что в Евросоюзе сложилось сильное сельскохозяйственное лобби.
«Мир циничен и прагматичен», — подчеркнул Данилов.
Накануне польские фермеры перекрыли тракторами проезд по трассе на границе с Германией. Блокада длилась 13 часов. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский призвал Украину искать другие пути экспорта для своего зерна.
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