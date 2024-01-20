Мир 20 января 2024, 04:04 Власти Польши обвинили в желании начать «ядерный армагеддон» с Россией Политик Сволкень обвинил Польшу в разжигании ядерного армагеддона с Россией Freepik

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Польский политик Олаф Сволкень заявил, что власти страны отрицают факты и продвигают абсурдные и угрожающие ядерной войной с восточным соседом тезисы о необходимости «победы над Россией». Об этом он написал в статье для Myśl Polska.

По его словам, Польша не желает понимать, что начало Россией специальной военной операции на Украине вполне оправданно. И вместо того, чтобы примерить на себя роль «благоразумного посредника» благодаря своему географическому положению, польские власти выступают в качестве «англосаксонского диверсанта», пытающегося навредить РФ даже ценой унижения собственного достоинства. В последнем случае речь идет об отношениях польских властей с необандеровской Украиной.

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«Как понять, что вместо того, чтобы инвестировать в мудрую дипломатию Польша предпочитает тратить сотни миллиардов на бессмысленные вооружения?» — задался вопросом Сволкень.

Он добавил, что власти продвигают абсурдные и грозящие ядерным армагеддоном идеи о необходимости «победы над Россией».

Ранее представители Польши, Румынии, Латвии и Литвы в швейцарском Давосе обсудили Россию, призывая к введению новых антироссийских санкций, исключению ее их Совета Безопасности ООН и доведению до внутреннего распада за счет нанесения стратегического военного поражения.