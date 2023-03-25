Мир 25 марта 2023, 14:18 Власти Польши обвинили Германию в недостаточной поддержке Украины Премьер Польши Моравецкий обвинил ФРГ в недостаточной военной поддержке Украины Сайт президента Украины

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Власти Германии оказались «не такими щедрыми, какими должны были быть» в плане поддержки Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В интервью газете Politico он рассказал, что ФРГ не смогла поддержать ВСУ должным образом.

Польский премьер обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины и добавил, что все еще призывает немецкое правительство выделять стране больше оружия и денег. По словам Моравецкого, он регулярно обсуждает этот вопрос с канцлером Олафом Шольцем.

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«Мы ведем этот разговор время от времени, я прошу его о такой же большой поддержке. Это все, что я могу сделать», — подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Он уточнил, что «не нападает» на Германию, но лишь «констатирует» сложившуюся обстановку. Премьер Польши обвинил ФРГ в том, что она якобы повела Европу по опасному пути из-за зависимости от российских энергоносителей.

В то же время жители Польши начали уставать от поддержки Украины. Местные жители возмутились после того, как приезжие подростки напали на польских школьников.