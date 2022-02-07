Власти Польши объявили о создании кибервойск

В Польше собираются создать новый вид вооруженных сил — Войска обороны киберпространства. С таким сообщением выступили в польском Минобороны.

«Восьмого февраля в клубе Военно-технической академии в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши — Войск обороны киберпространства», — сообщили в министерстве.

Представители военного ведомства добавили, что общие правила создания и работы нового вида войск утвердили еще в 2019 году, согласием лично министра национальной обороны страны. В 2019 году начался процесс формирования Войск обороны киберпространства.

В польском ведомстве отметили, что новый вид войск в стране получит возможность осуществлять большой спектр различных действий — например, работа в сфере обороны, разведки или активного наступления.

На текущий момент Вооруженные силы Польши включают в себя несколько видов войск — сухопутные, военно-морские, военно-воздушные, специальные и войска территориальной обороны. Верховным главнокомандующим в стране является польский президент Анджей Дуда.