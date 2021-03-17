Власти Польши объявили национальный локдаун из-за пандемии

Новые ограничения в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом начнут действовать в Польше, начиная с 20 марта. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил министр здравоохранения Анам Недзельский.

Он пояснил, что ежедневный прирост новых случаев заражения через неделю может достигнуть 30 тысяч случаев. Это станет серьезной проблемой для работы системы здравоохранения.

Он отметил, что пока ограничения не будут слишком строгими, но страна может перейти на полный карантин, если количество новых случаев заражения продолжит расти.

Как сообщила Газета.ru, начиная с субботы в Польше закроют театры, кинотеатры и торговые центры.

RT напомнил, что Недзельский ранее констатировал, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Польше за неделю составил 75%.

В минувший понедельник власти ряда европейских стран объявили о третьей волне пандемии. Они связали это с мутацией коронавируса и слабой вакцинацией населения. В начале недели суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом достиг рекордных показателей, которые были в начале февраля.