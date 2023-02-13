Мир 13 февраля 2023, 11:02 Власти Польши назвали гибель своих наемников на Украине надуманной проблемой Глава Минобороны Блащак не признал проблемой гибель польских наемников на Украине РИА «Новости»

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Участие и гибель польских наемников в боевых действиях на Украине не является проблемой. Жертвы не такие большие, рассказал телеканалу Polsat вице-премьер — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Это вопрос, созданный искусственно. Нет такой проблемы», — сказал он.

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Министр заявил, что число погибших — небольшое, и не стоит делать из этого трагедии. На вопрос о том, накажут ли поляков за участие в конфликте на Украине, ведь наемничество незаконно, он ответил, что это тоже не является проблемой.

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Вооруженные силы Украины привлекли большое количество иностранных легионеров, потому что исчерпали собственный мобилизационный резерв, рассказал ранее Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов. По его словам, большинство наемников приехали из Польши, но есть также американцы, немцы, румыны и англичане. Украинские дипломаты, по словам российского посла Владимира Барбина, также свободно вербуют бойцов в Дании.