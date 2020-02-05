Власти Польши напугали жителей «российской угрозой»

«Я не могу судить о том, в какой мере люди в Польше действительно верят или не верят в угрозу нападения со стороны России. Вроде бы элементарная логика должна им подсказывать, что у России нет ни причин для этого, ни таких намерений. Однако тема «российской угрозы» постоянно нагнетается в польском политико-информационном пространстве, а это не может не сказываться на мировосприятии и настроениях людей», — пояснил Андреев.

По информации сайта «Утро.ру», о российском вторжении обычно говорят польские и прибалтийские политики. Однако серьезных причин для этого нет.

Дипломат подчеркнул, что руководство Польши намеренно искажает события военных лет.