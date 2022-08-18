Власти Польши испугались желания Германии «вернуть» утраченные земли

Председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил, что Германия планирует вернуть себе «бывшие земли», которые сейчас принадлежат Польше. Подобное заявление заставило волноваться властей страны. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Глапинский заявил, что подобная ситуация будет возможна в том случае, если лидером Польши станет бывший премьер-министр, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

При этом руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов опроверг данное мнение. По его словам, Германия не имеет заинтересованности в польских землях.

«Полная чушь. Это ничем не обосновано. На что он ссылается — непонятно. <…> По всей видимости, его слова были вырваны из контекста. Возможно, в интервью были какие-то оговорки и это было сказано в контексте политической сатиры, стеба и так далее», — отметил эксперт.