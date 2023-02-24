Мир 24 февраля 2023, 20:07 Власти Польши анонсировали «символическую» передачу первых танков Украине Премьер Польши Моравецкий: страна готова передать ВСУ первые четыре танка Leopard 2

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В стартовую партии военной помощи Польши Украине вошли четыре танка Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его процитировал ТАСС.

Он анонсировал начало поставок на баланс ВСУ во время выступления в Киеве.

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«[Польша] хочет символически передать первые четыре польские Leopard 2А4», — сказал Моравецкий.

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Также он напомнил, что его страна одна из первых инициировала организацию поставок боеприпасов украинской армии. Всего в первой поставке военной техники на баланс ВСУ от Польши войдут 14 танков Leopard 2А4.

Ранее Министр обороны этой страны Мариуш Блащак подтвердил, что на Украину прибыла партия немецких танков Leopard 2 Он анонсировал доставку этой техники из Варшавы, немного опередив официальное заявление Моравецкого. Блащака процитировало издание URA RU. Объем первой поставки этой техники из Польши Блащак не уточнил.