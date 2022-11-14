Мир 14 ноября 2022, 20:41 Власти Польши анонсировали изъятие акций «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ Parkiet: компания EuRoPol GAZ лишится доли «Газпрома» РИА «Новости»

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Компания EuRoPol GAZ — владелец польского участка газопровода из Ямала в Европу — лишится доли «Газпрома». Такое решение приняли местные власти. Об этом сообщило издание Parkiet.

По данным журналистов этого информагентства, окончательное решение принял министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда. Он пошел на этот шаг после рассмотрения просьбы со стороны по местного Агентства внутренней безопасности. Таким образом Буда надеется сохранить работу компании. При этом EuRoPol GAZ является «дочкой» российского предприятия и PGNiG.

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При этом RT напомнил, что «Газпрому» запретили использовать этот отрезок трубопровода для транспортировки газа еще 12 мая. Позднее, в июле, рестрикции в отношении трубопровода Ямал — Европа оценил президент России Владимир Путин. По его мнению, ЕС получит только негативные последствия от введения запрета на использование этого участка транспортировочного узла.

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