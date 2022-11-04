Власти Перу отменили концерт «Хора Турецкого» | 360°

Мир 04 ноября 2022, 10:59 Власти Перу отменили концерт «Хора Турецкого» РИА "Новости"

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Российский дипломат Игорь Романченко сообщил, что концерты «Хора Турецкого» и «Сопрано Турецкого» не состоятся в столице Перу Лиме. Местное правительство отменило выступления в последний момент после просьбы украинского посольства, сообщило ИА Nation News.

Группы должны были принять участие в благотворительном концерте «Песни единства» 3 ноября. Муниципальная компания по недвижимости Лимы (EMILIMA) отменила мероприятие 1 ноября.

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«С большим удивлением и недоумением мы узнали, что Муниципальная компания по недвижимости Лимы (EMILIMA) <…> решила 1 ноября отозвать разрешение на благотворительный концерт „Песни единства“ „, — рассказал Романченко.

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По его словам, запрет нарушает права жителей и гостей региона на свободу выбора. Кроме того, он нанес ущерб предпринимателям, которые организовывали мероприятие, заключил посол.