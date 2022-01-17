Власти Пекина связали появление «омикрон»-штамма в городе с посылкой из Канады

Первый случай заражения «омикрон»-штаммом в Пекине местные власти связали с посылкой из Канады, которая шла через США и Гонконг. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний Пекина.

Жительница района Хайдянь, первая зараженная новым штаммом коронавируса в Пекине, рассказала, что за последние 14 дней она не выезжала из города, однако ездила в другие районы, а также получала международное почтовое отправление из Канады.

Проведенные исследования показали, что на внешней и внутренней упаковке посылки был обнаружен «омикрон»-штамм.

После этого случая власти Пекина приняли решение, что все въезжающие в город туристы должны сдавать два теста на наличие COVID-19.