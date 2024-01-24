Мир 24 января 2024, 01:56 Власти Павлограда на Украине отказались переименовывать город Власти Павлограда на Украине не стали переименовывать город РИА «Новости»

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Правительство украинского города Павлограда Днепропетровской области отказалось от смены названия региона. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Каптелов, его слова передало РИА «Новости».

«Сейчас вопрос переименования города не ко времени, поэтому Павлоград остается Павлоградом. Тем более что против переименования выступает община», — сказал он.

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Ранее администрация города Никополя Днепропетровской области переименовала около 50 улиц и переулков в рамках «дерусификации». Так улица русского полководца Михаила Кутузова, который победил Наполеона в 1812 году, теперь называется в честь руководителя украинских националистов* Степана Бандеры. Улицу Героя СССР Олега Кошевого переименовали в честь деятеля ОУН* Олега Ольжича.

*Организация украинских националистов — запрещенная в России националистическая организация.