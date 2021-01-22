Власти Пакистана получили запрос на регистрацию «Спутника V»
«Официальный представитель Министерства национального здравоохранения (NHS) сообщил, что российская государственная компания „Спутник-V“ подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины в Пакистане», — сообщает пакистанская газета Dawn.
Помимо российской компании, заявку на проведение клинических испытаний III фазы вакцины подала китайская фирма Anhui Zheifi Longcom Biopharmaceuticals Company Limited.
В Пакистане развивают свои интересы еще три фармацевтические компании: британская фирма Oxford-AstraZeneca и китайская фирма Sinopharm, которые уже получили разрешение на использование. Еще одна китайская фирма CanSino Biologics проводит клинические испытания своей вакцины III фазы.
С начала пандемии в Пакистане зафиксировали свыше 528 тысяч случаев заражения коронавирусом.