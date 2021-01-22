Власти Пакистана получили запрос на регистрацию «Спутника V»

Власти Пакистана получили официальный запрос на одобрение российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Ранее Минздрав страны разрешил экстренное применение китайской вакцины Sinopharm.

«Официальный представитель Министерства национального здравоохранения (NHS) сообщил, что российская государственная компания „Спутник-V“ подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины в Пакистане», — сообщает пакистанская газета Dawn.

Помимо российской компании, заявку на проведение клинических испытаний III фазы вакцины подала китайская фирма Anhui Zheifi Longcom Biopharmaceuticals Company Limited.

В Пакистане развивают свои интересы еще три фармацевтические компании: британская фирма Oxford-AstraZeneca и китайская фирма Sinopharm, которые уже получили разрешение на использование. Еще одна китайская фирма CanSino Biologics проводит клинические испытания своей вакцины III фазы.

С начала пандемии в Пакистане зафиксировали свыше 528 тысяч случаев заражения коронавирусом.