Власти опровергли сообщения о взрыве кислородного баллона в украинской больнице

Причина ЧП в украинской ковидной больнице, где погиб один человек, не связана со взрывом кислородного газа или с электропроводкой. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук.

«Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут», — написал он в Facebook.

Он отметил, что пожар произошел в одной из палат, где лежали пациенты с ковидом. Мэр также выразил соболезнования родным и близким одного погибшего. Еще один пострадавший находится в реанимации с сильными ожогами. За его жизнь борются врачи.

По словам градоначальника, пожар удалось быстро локализовать и соседние палаты не пострадали. Однако из-за сильного запаха было решено эвакуировать в другие больницы 20 пациентов. Ранее в СМИ писали, что в больнице взорвался кислородный баллон, который спровоцировал пожар. Пламя уже потушили. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.