Мир 04 апреля 2023, 11:21 Власти Одессы сообщили о пожаре на одном из предприятий в городе Советник главы ОВА Братчук сообщил о пожаре на одном из предприятий в Одессе

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Пожар произошел на одном из предприятий в Одессе. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил советник главы областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По словам чиновника, возгорание началось после обстрела. Какое именно предприятие получило повреждения, он не уточнил, но рассказал, что пожар тушили «практически до утра».

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Четыре мощных взрыва прогремели в Одессе в ночь на вторник. Сообщалось, что атака была произведена с беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, несколько взрывов прогремели в одном и том же месте, украинская система противовоздушной обороны не справилась со своей задачей.

В Одессе ночью 4 апреля также произошел пожар на аэродроме «Школьный», с которого украинские войска атакуют беспилотниками Крым. Удар по аэродрому нанес дрон-камикадзе.