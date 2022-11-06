Власти Одессы объяснили причину взрыва вечером в воскресенье | 360°

Мир 06 ноября 2022, 23:35 Власти Одессы объяснили причину взрыва вечером в воскресенье Администрация Одессы: взрыв произошел из-за подрыва прибившейся к берегу якорной мины Одесса / Unsplash

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Взрыв в Одессе в воскресенье вечером произошел из-за подрыва якорной мины, прибившейся к берегу, сообщил Telegram-канал городской администрации. Угрозу ликвидировали.

«В результате штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был совершен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована», — процитировали в администрации сообщение украинского командования «Юг».

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Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Одессе. Журналисты не сообщили подробностей, воздушная тревога не объявлялась. Также не было данных о жертвах и разрушениях.

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Стало известно, что запуск дронов для недавней атаки на базу Черноморского флота производился с берегов Одессы. В ходе изучения обломков выяснилось, что установленные на подводных БПЛА навигационные модули произвели в Канаде, с их памяти удалось извлечь данные о месте запуска. Координаты движения одного из подводных дронов свидетельствуют о том, что он стартовал из акватории гуманитарного коридора — предположительно, с сухогруза, перевозящего зерно.