03 сентября 2023, 10:36
Власти Одесской области сообщили об ударах по припортовой инфраструктуре
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударах по припортовой инфраструктуре
Портовая инфраструктура пострадала в Одесской области после ударов дальнобойным оружием. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.
«Ночью зафиксировали попадание по припортовой инфраструктуре. На месте работают экстренные службы», — уточнил он.
Реклама
Около 03:00 в воскресенье, 3 сентября, украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в порту Рени в Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.
Кроме того, предупреждающие об угрозе ударов с воздуха сирены звучали в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики, Херсонской области, а также Николаевской области.
Российские военные с октября 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам связи, военного управления, военной промышленности и энергетики бывшей советской республики. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что гражданское население соседней страны находится вне любой угрозы.
Одесса
Взрывы
Украина
Реклама
Реклама