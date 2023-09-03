Мир 03 сентября 2023, 10:36 Власти Одесской области сообщили об ударах по припортовой инфраструктуре Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударах по припортовой инфраструктуре РИА «Новости»

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Портовая инфраструктура пострадала в Одесской области после ударов дальнобойным оружием. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Олег Кипер.

«Ночью зафиксировали попадание по припортовой инфраструктуре. На месте работают экстренные службы», — уточнил он.

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Около 03:00 в воскресенье, 3 сентября, украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в порту Рени в Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, предупреждающие об угрозе ударов с воздуха сирены звучали в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики, Херсонской области, а также Николаевской области.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам связи, военного управления, военной промышленности и энергетики бывшей советской республики. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что гражданское население соседней страны находится вне любой угрозы.