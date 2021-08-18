Власти Новой Зеландии ввели жесткий локдаун после одного случая заражения коронавирусом

Власти Новой Зеландии объявили о введении трехдневного жесткого локдауна из-за коронавируса. В стране обнаружили семь случаев заражения.

Правительство страны объявило локдаун, когда было известно об одном случае, но утром 18 августа подтвердился еще шесть случаев. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

По мнению премьер-министра государства Джасинды Ардерны, жесткий локдаун, когда все должны оставаться дома, предприятия будут закрыты, кроме магазинов и аптек, единственный шанс победить вспышку заболевания, вызванного штаммом «дельта». Карантин продлится три дня, однако города, где были обнаружены заражения, на изоляции останутся на неделю.

Местные власти предполагают, что зараженных может быть больше. Они ожидают до 150 случаев среди жителей от 20 до 30 лет.

Власти также заявили, что инфицированные могли заразиться в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Ранее правительство Австралии ужесточило закон по пересечению границ в попытке побороть распространение коронавируса. Ранее граждане их страны, проживающие за рубежом, могли свободно въезжать в Австралию и выезжать из нее. Теперь же для того, чтобы выехать из страны, им потребуется специальное разрешение.