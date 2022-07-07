Власти Новой Зеландии обрушились с критикой на ООН из-за Украины

ООН показала неспособность остановить конфликт на Украине и нуждается в реформировании. С таким заявлением выступила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в Сиднее.

Ардерн заявила, что ООН в данной ситуации показала «морально несостоятельную» позицию. Из-за этого, по ее мнению, демократические страны начали искать новые механизмы для консолидации и свои способы дать ответную реакцию, написал ТАСС.

Премьер подчеркнула, что многосторонние институты несовершенны и будут подводить мир в будущем. В таких условиях, по ее словам, нужно начинать искать способы сделать их сильнее.

«Нет лучшего примера такой неудачи, чем неспособность ООН должным образом отреагировать на конфликт на Украине из-за позиции, занятой Россией в Совете безопасности», — подчеркнула Ардерн.

По ее словам, теперь необходимо реформировать ООН, чтобы в случае конфликта не полагаться на реакцию и санкции каждой отдельно взятой страны.

В конце апреля с критикой в адрес ООН выступали и на Украине. Такую позицию выразил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его недовольство вызвало то, что генсек ООН Антониу Гутерриш в рамках усилий по установлению мира на Украине в первую очередь поехал в Россию, а только после этого посетил Киев.