Власти Норвегии вдвое увеличили импорт кормов для рыбы из России

Импорт российских кормов для разведения лососевых рыб не подпал под действие санкций, сообщило норвежское издание Aftenposten. Авторы статьи отметили, что из-за этого в июне страна импортировала из России в два раза больше таких кормов, чем год назад.

Представители оппозиционных партий Норвегии призывают прекратить закупку кормов у России.

«Представители бизнеса должны сами решать, что им импортировать или экспортировать в рамках действующего режима санкций», — заявила замминистра торговли и рыболовства Кристина Сигурдсдоттир Хансен.

Из-за западных санкций, а также внутренних экспортных ограничений в России и Белоруссии на мировой рынок поступит мало удобрений, заявил президент и главный исполнительный директор норвежской компании Yara Свейн Торе Холсетер. По его словам, миру грозит «ураган голода» из-за сокращения поставок удобрений, продовольствия, газа, а также из-за ситуации на Украине.