Власти Нью-Йорка запретили употреблять словосочетание «нелегальный мигрант»

По данным издания, нью-йоркские власти решили бороться с дискриминацией и ввели штраф за употребление словосочетания «нелегальный мигрант» в адрес людей без американского гражданства. Максимальный штраф может достигать 250 тысяч долларов. Эта мера будет распространяться на арендодателей жилья, работодателей и сотрудников общественных заведений.