Власти Нью-Йорка запретили употреблять словосочетание «нелегальный мигрант»
Словосочетание «нелегальный мигрант» оказалось в Нью-Йорке под запретом. За его употребление будут наказывать штрафом, передает «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.
По данным издания, нью-йоркские власти решили бороться с дискриминацией и ввели штраф за употребление словосочетания «нелегальный мигрант» в адрес людей без американского гражданства. Максимальный штраф может достигать 250 тысяч долларов. Эта мера будет распространяться на арендодателей жилья, работодателей и сотрудников общественных заведений.